Кандидат в мэры Москвы Стерлигов почти завершил сбор подписей избирателей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выдвинувший свою кандидатуру в мэры Москвы бизнесмен Герман Стерлигов сообщил РИА Новости, что почти завершил сбор подписей избирателей.

"Сбор подписей избирателей уже почти закончился", — сказал он.

О том, что Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры столицы, ранее сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут,

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня.

Их уже подали 15 человек, в том числе глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий.

О своем намерении баллотироваться в мэры заявляли также политики Дмитрий Гудков и Максим Шингаркин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, чтобы тем самым преодолеть так называемый "муниципальный фильтр". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.