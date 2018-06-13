Премьер Ливана предложил Путину обсудить ситуацию в регионе

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири предложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече обсудить ситуацию в регионе.

"Я также надеюсь, что у нас будет возможность обсудить с вами ситуацию в регионе", — сказал Харири.