Консервативный стиль Путина: эксперты прокомментировали назначения в АП

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Переназначения на ключевые посты в администрации президента и незначительные изменения не удивили экспертов, опрошенных РИА Новости, которые напомнили, что президент РФ Владимир Путин очень консервативен в кадровом вопросе, не любит лишних перестановок, к тому же его вполне удовлетворяет работа его помощников и советников.

Единственной неожиданностью для некоторых аналитиков стало переназначение в администрации президента Юрия Ушакова , а вот сохранение поста за Владиславом Сурковым удивления не вызвало.

В среду на сайте Кремля были опубликованы указы о назначении в администрацию президента, большинство сохранили свои посты.

Консервативный стиль

По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, при назначении новых членов администрации Путин вновь подтвердил, что в кадровом вопросе он является консерватором.

"Владимир Владимирович в кадровой политике очень консервативен. Он сам об этом не раз говорил, он много раз говорил, что он тяжело расстается с людьми. Даже если люди не очень справляются, он готов людям дать еще раз шанс, чем заниматься кадровыми перетрясками… Многие это связывают с его службой в разведке, так как разведчики бережно относятся к людям в своей сети", — пояснил он.

Эксперт добавил, что не ожидал серьезных перестановок в администрации, в отличие от правительства.

"Сейчас от правительства ждут некой корректировки экономического курса в сторону прорыва, поэтому требовалась кадровая корректировка. Кроме того, деятельность правительства публична, и если есть запрос на некие изменения в экономической и социальной политике, то это необходимо было продемонстрировать, в том числе через кадровые решения. А деятельность администрации менее публична, это не публичный орган власти", — сказал Слатинов.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что президенту комфортно работать с тем составом администрации, который уже устоялся. "Президент решил коней на переправе не менять – это его право", — сказал он.

Политолог добавил, что президент сформулировал круг задач в "майском указе" 2018 года, поэтому именно этот указ ложится в основной функционал действия новой-старой команды. Он отметил, что теоретически уже месяц назад было понятно, что конфигурация администрации не изменится.

Удовлетворенность работой

Кроме того, по мнению Слатинова, незначительные изменения в администрации президента связаны с общей удовлетворенностью главы государства работой своих помощников и советников.

"Зачем тогда что-то серьезное менять? Поэтому все ключевые фигуры сохранили свои места… Администрация сейчас является составляющей частью той модели, которая сложилась уже в ходе третьего срока Путина, которую Владимир Владимирович не хочет всерьез перестраивать, так как, с его точки зрения, эта модель функциональна", — сказал политолог.

По его словам, не удивительно, что даже некоторые фигуры из администрации, отставку которых прогнозировали эксперты, сохранили свои посты. В частности, Слатинов объяснил и сохранение должности за Владиславом Сурковым, который "научился разговаривать с европейцами и американцами". "Если появляется новый человек, это значит, что надо заново выстраивать диалог, не известно, как они сойдутся. Это путинский стиль – человек более-менее справляется, провала нет — и зачем тогда менять", — пояснил он.

Скептическая и позитивная оценки

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что переназначение большинства членов администрации можно расценивать по-разному: возможны скептическая и позитивная оценки. "Скептическая оценка будет полностью зависеть от ожиданий, непонятно с чем связанных, которые высказывались в средствах массовой информации и экспертами в связи с возможными переменами в администрации президента. Конечно, на этом фоне перемены минимальны", — прокомментировал он.

Позитивная оценка, по его мнению, может строиться на том, что отсутствие серьезных перемен связаны со сложившейся и оптимальной структурой администрации президента.

"Это структура, которая себя оправдала и достаточно успешно справлялась с решением основных задач. И по этим причинам перемен очень немного. Они носят не структурный характер, а скорее кадровый. Мне в большей степени кажется убедительным этот условно оптимистический, позитивный подход", — сказал Зудин.

Удивительное переназначение

Единственное удивление Мухина было связано с сохранением позиции Юрия Ушакова. "У меня сложилось впечатление, что (пресс-секретарь президента) Дмитрий Песков хотел получить место Ушакова и заниматься больше внешнеполитической проблематикой — этого не произошло и, честно говоря, меня это удивляет, с учетом того, что Юрий Ушаков уже находится в глубоко пенсионном возрасте", — пояснил он.

А вот назначение Дмитрия Шалькова в администрацию политолога нисколько не удивило, напротив, он назвал его логичным. "Потому что ФСБ последнее время занималось антикоррупционной деятельностью очень и очень плотно, поэтому нет ничего удивительного, что статс-секретарь, замдиректора ФСБ стал главным контролером аппарата президента. Кому, как не ему?", — сказал Мухин.

В свою очередь Слатинов отметил, что расширение силовиков в администрации связано с контрольной деятельностью в широком смысле. "Больше стало представителей силового блока, и это заметно… Путин, конечно, больше доверяет силовикам и считает, что на этих участках, связанных с контролем, с противодействием коррупции, эти люди более органичны. Это некая определенная философия. Поэтому мы видим новые назначения, имею в виду Шалькова", — пояснил он.