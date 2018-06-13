Депутаты о назначениях в АП: Путин оценил команду администрации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сохранение ключевых фигур в составе администрации президента России — это результат оценки президентом РФ Владимиром Путиным своей команды и отражение его стремления продолжить существующий политический курс, полагают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.

Путин спустя месяц после инаугурации подписал указы о назначениях в структуре администрации президента. Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации и первые заместители, остались на своих местах.

"Президент принял такое решение, видимо, исходя, прежде всего, из предшествующей работы команды и того, что, соответственно, работа в таком составе администрации и прошедшая избирательная президентская кампания, (которая проходила) в непростых условиях давления извне, была организована и признана всеми участниками избирательного процесса при большом количестве международных наблюдателей и без последующих протестных акций. Поэтому, исходя из этого, я могу только предполагать, что президент тем самым оценил команду своей администрации, сохранив ключевые должности", — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") считает, что сохранение ключевых фигур в администрации президента — это свидетельство продолжения существующего политического курса главы государства.

"Это показывает, что президент не намерен менять политический курс, это подтверждает то, что команда… справилась со средними задачами по президентским выборами. И он дальше предполагает продолжать этот курс, и, естественно, остались те же люди, которые его проводили", — сказал агентству Емельянов.

Инаугурация президента России состоялась 7 мая. В этот же день, согласно Конституции, правительство ушло в отставку. Уже к концу следующей недели, 18 мая, предложенный Путиным на должность премьера Дмитрий Медведев, кандидатуру которой одобрили депутаты, представил главе государства претендентов на посты вице-премьеров и министров.