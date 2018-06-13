Депутат Нилов позитивно оценил переназначение Минха

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно относится к переназначению полномочного представителя президента РФ в Госдуме Гарри Минха.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом переназначил Гарри Минха полномочным представителем президента РФ в Госдуме.

"Лично я отношусь положительно (к переназначению Гарри Минха)… Человек большой профессионал своего дела, предельно корректный, деликатный, конкретный. Поэтому с ним работать приятно, комфортно, самое главное — что ты знаешь, что если человек сказал, то обязательно держит свое слово", — сказал РИА Новости Нилов.

Парламентарий отметил, что в Госдуме, за время работы с Гарри Минхом, выстроены конструктивные отношения и динамично решаются рабочие вопросы.