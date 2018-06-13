Путин в Москве встретится с высокопоставленным северокорейским чиновником

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам уже прибыл в Москву и завтра планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после церемонии открытия чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР.

"Ким Ён Нам в Москве", — заявили в посольстве.

"Он примет участие в мероприятиях — открытии чемпионата мира по футболу, а потом встреча с президентом Путиным", — добавил представитель дипмисси.

По данным посольства, визит Ким Ён Нама продлится до 15 июня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует встретиться в четверг в Москве с председателем президиума верховного народного собрания КНДР.