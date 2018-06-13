Эксперт назвал логичным шагом переназначение Фурсенко

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Переназначение Андрея Фурсенко на пост помощника президента РФ является логичным шагом, считает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом переназначил Фурсенко на должность помощника президента РФ по образованию и науке.

"Когда ты передаешь дела, уже переходя с поста министра на позицию помощника, ты лучше и шире можешь держаться тех вопросов, которые возникают, через внутренний определённый контроль, с одной стороны. С другой стороны, давать критический взгляд на те или иные инициативы и предложения, которые могут являться министерству, поэтому это вполне логичный шаг", — сказал РИА Новости Калмыков.