Пашинян надеется на уважение интересов в отношениях с Россией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армения надеется, что отношения Москвы и Еревана будут развиваться на базе уважения интересов и суверенитета двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян в начале встречи подчеркнул, что у России и Армении особые отношения, он выразил уверенность в том, что такое взаимодействие станет еще более исключительным.

"Я думаю, что все и в Армении, и в России довольны этим развитием (отношений). Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран. Это очень важно", — сказал Пашинян.

Он выразил уверенность в дальнейших частых встречах для обсуждения вопросов двусторонней и региональной повестки.