Россия и Боливия договорились о развитии сотрудничества в ряде областей

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Боливия договорились о развитии взаимодействия в области культуры, образования и науки, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путин и Эво Моралеса.

"Главы двух государств выразили готовность развивать взаимодействие в области культуры, образования, науки, в том числе при подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением Боливии российских государственных стипендий, а также содействовать проведению регулярных студенческих обменов и стажировок боливийских студентов в российских вузах", — говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества по вопросам защиты, сохранения оценки и распространения материального и нематериального культурного наследия, а также необходимость принятия мер по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и их возвращению в том случае, если они стали объектом кражи, грабежа, противоправных раскопок, незаконных перемещения и продажи.

Помимо этого, президенты отметили важность обмена информацией о туристических продуктах, маршрутах и достопримечательностях России и Боливии для стимулирования сотрудничества в этой области.