Герман Клименко уволен с поста советника президента по интернету

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по вопросам развития интернета, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Сам Клименко сообщил, что после ухода с должности планирует развивать проекты в сфере цифровой медицины.

На вопрос, расстроен ли он решением президента, чиновник ответил: "И да, и нет".

Клименко был назначен на должность советника в январе 2016 года.