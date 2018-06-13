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Политика

Песков переназначен пресс-секретарем президента России

16:5513.06.2018
(обновлено: 17:09 13.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира ПутинаДмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Дмитрий Песков, который более 10 лет был пресс-секретарем Владимира Путина, сохранил свой пост. Путин в среду своим указом переназначил его в должности заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря.

"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Песков впервые стал пресс-секретарем Путина в 2008 году, когда тот стал премьер-министром России. До этого он занимал различные должности в администрации президента. Сначала был начальником отдела по связям со СМИ, затем заместителем, первым заместителем начальника управления пресс-службы главы государства, после — заместителем пресс-секретаря президента. Второй срок Путина он работал первым заместителем пресс-секретаря.

Когда Путина избрали главой государства в третий раз, после работы на премьерском посту, президент вновь назначил Пескова ответственным за взаимодействие с прессой и заместителем руководителя своей администрации.

Человек слова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал, из-за чего ему было обидно
Деятельность пресс-секретаря президента – это фактически работа в круглосуточном режиме. Песков сопровождает Путина во время командировок по России и в ходе официальных заграничных визитов, он ведет все его пресс-конференции, постоянно находится на связи с журналистами. Каждый день пресс-секретарь президента проводит конференц-колл, отвечая по телефону на вопросы российских и зарубежных СМИ.

Высказывания Пескова – это официальная позиция Кремля. Иногда его слова становятся предметом обсуждения, а некоторые фразы – крылатыми.

Санкции США в отношении России Песков называл "международным экономическим рейдерством", а отношения с Вашингтоном он в одном из интервью охарактеризовал словом "коллапс".

Сообщения о вмешательстве Путина в президентские выборы в США в 2016 году он назвал "смешной чушью". Это слово нередко можно встретить в его комментариях. Например, по мнению представителя Кремля, "абсолютной уткой" и "полной чушью" стали заявления о наличии у Москвы компромата на американского лидера Дональда Трампа, а также утверждения о вербовке украинского депутата Надежды Савченко.

Комментируя ухудшение отношений с Лондоном в связи с "делом Скрипаля" и обвинения России в химической атаке, Песков, намекая на их безосновательность, отметил, что "маразм зашел слишком далеко".

Спасская и Сенатская башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин утвердил состав администрации президента
Песков традиционно сохраняет интригу, не озвучивая предстоящие отставки и назначения в Кремле, и в своих высказываниях дает понять, что его профессиональный принцип — работа только с проверенными фактами, и призывает не забывать о презумпции невиновности.

Так, комментируя информацию о хищениях в министерстве культуры в 2016 году, он призвал журналистов "не спешить с навешиванием каких-то обвинительных ярлыков". И таким же образом он прокомментировал позицию запада по использованию в сирийской Гуте отравляющего химического вещества в 2018 году. "Собственно, наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось у них уже в добрую традицию", — говорил Песков.

Впрочем, однажды Пескову пришлось оправдываться и за свое резкое высказывание. В 2012 году экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в Twitter привел высказывание пресс-секретаря о том, что "за раненого омоновца печень митингующих нужно размазывать по асфальту". Песков, отвечая на вопрос, произносил ли он фразу про печень, сказал: "Я не говорил? Ну, представьте: стоят в коридоре два мужика. Он мне сказал: "Ты дурак". Я ему ответил. Бежать после этого сразу все вываливать в Twitter — это просто не по-мужицки".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь строгого начальника

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заверил, что "пресс-секретари никогда никого не обманывают"
В одном из телеинтервью Песков заявил, что работа с российским лидером Владимиром Путиным — это удача всей его жизни. Впрочем, приходилось пресс-секретарю слышать в свой адрес и критику от руководителя. В интервью американского телеканалу NBC несколько месяцев назад Путин заявил, что иногда высказывания его представителя удивляют. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.

Песков отнесся к словам начальника стоически – это часть рабочего процесса. "Президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряжённая, иногда менее напряжённая. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", — сказал он.

Песков подчеркнул, что в своих выступлениях озвучивает позицию Кремля, а своего частного мнения никогда не высказывает.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Карьерный востоковед

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал, кто может дергать его за усы
Песков — выпускник института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, его специальность историк-востоковед, референт-переводчик. В 1990 году он поступил на работу в МИД СССР, с 1994 по 1996 год работал в турецком посольстве сначала дежурным референтом, затем атташе и третьим секретарем, в 1996-2000 годах — вторым и затем первым секретарем посольства.

Песков всегда с гордостью рассказывает о своей alma mater.

Песков владеет английским, турецким и арабским языками. Он несколько раз еще до того, как стал пресс-секретарем, работал на переговорах с турецкими партнерами. В ноябре 1999 года Песков переводил первому президенту РФ Борису Ельцину во время его визита в Стамбул на саммит ОБСЕ. После этого мероприятия Песков был приглашен на работу в Администрацию главы государства. Позже, когда Путин был премьер-министром еще до избрания на первый срок, в Москву приезжал премьер Турции Бюлент Эджевит. Тогда Пескова командировали из Анкары, чтобы переводить те переговоры. По сей день, если Песков присутствует на переговорах, где используется турецкий язык, он не надевает наушники для синхронного перевода.

Песков активно участвовал в борьбе за выделение востоковедения как отдельной специальности. Весной 2016 года СМИ сообщали, что руководство ведущих вузов просит сохранить востоковедение, которое собираются включить в группу "Политических наук и регионоведения", как отдельную группу специальностей. В вузах отмечали, что включение направления в "Политические науки и регионоведение" в связи с переходом на новое поколение образовательных стандартов может привести к утрате возможностей развития направления "Востоковедение и африканистика". Пресс-секретарь президента РФ тогда же заявил, что предлагаемые реформы образования угрожают востоковедению как профессии, и заверил, что борьба за сохранение этой специальности продолжится. Позже по поручению назначенной в августе министром образования и науки Ольги Васильевой в ведомстве совместно с экспертами-востоковедами была создана рабочая группа по выведению "Востоковедения и африканистики" в отдельную группу направлений подготовки.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Семьянин и защитник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Критика неизбежна": Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"
Нынешний брак для Пескова третий. Он женат на известной фигуристке Татьяне Навке, у них есть дочь Надежда, всего же у Пескова пятеро детей.

Его первой женой была Анастасия Буденная — внучка советского маршала Семена Буденного, второй — Екатерина Солоцинская.

Навка в интервью глянцевому журналу рассказывала, что Песков ей сначала не понравился. "Все произошло удивительно — потому что этого не должно было быть. Правда, не должно. Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей, и вообще все это ужасно. Если честно, мне он (Песков) сначала даже не понравился. Ну, общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: "Нет, просто друзья". Но он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Как-то хитро все сделал. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Вроде бы говорил, что мы будем вместе, а я его год Дмитрием Сергеевичем на вы называла. Никак не могла переступить эту грань, только вы… Не звонила и не брала трубку. А он умудрялся находить меня через друзей. И добился своего. И правильно — нельзя было брать меня нахрапом, ну, никак нельзя", — сказала Навка в интервью журналу Tatler.

Она тепло отзывается о своем муже, говорит, что когда они вместе, вокруг "распускаются цветы". "Митя простой, и мне эта его простота страшно нравится. При всей своей занятости он, когда приходит домой, умудряется что-то там прибивать, ремонтировать, подкачивать колеса", — отметила она, охарактеризовав Пескова как "человека маниакальной педантичности".

Сам Песков на вопросы о своих родных отвечает строго. "Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье от кого бы то ни было", — ответил он на просьбу прокомментировать появившиеся в интернете критические публикации об образе жизни его сына Николая Чоулза.

Впрочем, в 2015 году практически сразу после свадьбы пресс-секретарю президента пришлось оправдываться за часы, которые были замечены на его руке в день торжества. Тогда СМИ писали, что их стоимость может достигать 37 миллионов рублей, что в разы превосходит годовой доход представителя Кремля. Песков признался, что это подарок его прославленной супруги, а сам он не может позволить себе такую покупку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Очень требовательный начальник". Песков прокомментировал критику Путина
Ради дочери Елизаветы Песков однажды сбрил усы: в 2014 году они поспорили, и дочь выиграла, успешно сдав ЕГЭ, а пресс-секретарь президента появился на публике без своей характерной растительности над верхней губой. В другой раз, в 2016 году внимание к нему привлекла неожиданная деталь гардероба: в интернете появилось фото Пескова в красных штанах и уггах. "Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи, иногда не спится. Жена в командировке. Поругался с ребенком за "двойку", не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться", — рассказал тогда Песков.

Старшая дочь Елизавета активно ведет Instagram и иногда высказывается на общественно-политические темы. Песков говорит, что настороженно относится к этому, но подчеркивает, что тема не подлежит обсуждению вне семейных рамок. Гаджетоманию детей пресс-секретарь президента не поддерживает, потому что устройства отбивают желание читать. Елизавета вспоминала, что в 2000-е, когда отец уже работал в администрации президента Путина, из-за отсутствия денег в семье Песков подрабатывал по ночам частным извозом. В 2017 году Песков задекларировал 14,343 миллиона рублей дохода, Навка в 2017 году принесла в семью 200,385 миллиона рублей, став одной из самых состоятельных кремлевских жен.

По выходным у Песковых бывают банные дни, а когда на улице снег, то выбежать из парилки в сугроб голыми – по выражению главы семьи, "вот это кайф полный".

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© RT
Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу"
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Политика
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей
Ничего не меняется)))))) А были ли выборы?))))
17:13
13.06.2018
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Inna Balabina
Ну ничего удивительного.Это только новая метла по новому метёт,а от прежней ожидать нового не стоит.
17:14
13.06.2018
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