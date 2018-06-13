Песков остался на посту пресс-секретаря президента

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.

"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Песков работает пресс-секретарем Путина с 25 апреля 2008 года, когда тот был премьер-министром РФ. В мае 2012 года с избранием Путина на новый президентский срок Песков также был назначен его пресс-секретарем и заместителем руководителя администрации главы государства.

Песков родился 17 октября 1967 года. Окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал в МИД, посольстве России в Турции.