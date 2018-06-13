Минприроды создает департамент по политике в изучении Арктики и Антарктики

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минприроды создает новый департамент, регулирующий государственную политику в изучении Арктики и Антарктики, говорится в сообщении ведомства.

Всего в Минприроды сохранится десять департаментов — будет создан департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий, объединены департаменты регулирования в сфере лесного и охотничьего хозяйства. "Кроме того, функции регулирования в сфере гидрометеорологии исключены у департамента, осуществляющего государственную политику в сфере водных ресурсов. Таким образом, создан новый Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики", — говорится в сообщении.

"Нам предстоит выполнить национальный проект "Экология", направленный на оздоровление водных артерий, развитие особо охраняемых природных территорий, значительное улучшение качества воздуха за счёт 20% сокращения вредных выбросов в атмосферу в ряде крупных городов. В Арктической зоне России – континентальной части и на шельфе сконцентрированы колоссальные природные ресурсы, за которыми будущее стабильного развития страны. Всё требует рационального и бережного освоения, стратегического планирования", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"Много стоит глобальных задач перед Минприроды, ситуация меняется — структура ведомства должна соответствовать запросам времени. Уверен, команда перестроится и сработает эффективно", — добавил Кобылкин.

Министр будет контролировать деятельность глав Рослесхоза и Росприроднадзора, первый заместитель министра — деятельность трех заместителей, в том числе глав Роснедр и Росгидромета, отмечается в сообщении.