Минприроды создает департамент по политике в изучении Арктики и Антарктики

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минприроды создает новый департамент, регулирующий государственную политику в изучении Арктики и Антарктики, говорится в сообщении ведомства.
"Нам предстоит выполнить национальный проект "Экология", направленный на оздоровление водных артерий, развитие особо охраняемых природных территорий, значительное улучшение качества воздуха за счёт 20% сокращения вредных выбросов в атмосферу в ряде крупных городов. В Арктической зоне России – континентальной части и на шельфе сконцентрированы колоссальные природные ресурсы, за которыми будущее стабильного развития страны. Всё требует рационального и бережного освоения, стратегического планирования", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.
"Много стоит глобальных задач перед Минприроды, ситуация меняется — структура ведомства должна соответствовать запросам времени. Уверен, команда перестроится и сработает эффективно", — добавил Кобылкин.
Министр будет контролировать деятельность глав Рослесхоза и Росприроднадзора, первый заместитель министра — деятельность трех заместителей, в том числе глав Роснедр и Росгидромета, отмечается в сообщении.