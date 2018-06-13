Путин утвердил состав президентской администрации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главой президентской администрации остался Антон Вайно, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Также глава государства переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.
Первыми заместителями аппарата остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя администрации Кремля назначены Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.
Дмитрий Белоусов переназначен на должность помощника президент, начальником государственно-правового управления стала Лариса Брычева, главой референтуры — Дмитрий Калимулин.
Также помощниками главы государства назначены Игорь Левитин, Анатолий Серышев, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Дмитрий Шальков и Андрей Фурсенко.
Руководить протоколом президента продолжит Владислав Китаев. Также советниками главы государства назначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Владимир Толстой и Александра Левицкая.