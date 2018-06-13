Глеб Никитин пойдет на выборы нижегородского губернатора от "Единой России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на региональной партийной конференции в среду избрала врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина кандидатом от партии на выборах главы региона 9 сентября.
Соперниками Никитина были депутат законодательного собрания региона Владимир Паков, глава местного самоуправления Первомайского района Нижегородской области Елена Лебеднова и председатель нижегородской организации Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло, который перед выборами президента РФ являлся доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
В сентябре 2017 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Никитин.