Глеб Никитин пойдет на выборы нижегородского губернатора от "Единой России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на региональной партийной конференции в среду избрала врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина кандидатом от партии на выборах главы региона 9 сентября.

Кандидатуру Никитина по итогам тайного голосования поддержали 180 из 260 присутствующих на конференции членов регионального отделения ЕР.

Соперниками Никитина были депутат законодательного собрания региона Владимир Паков, глава местного самоуправления Первомайского района Нижегородской области Елена Лебеднова и председатель нижегородской организации Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло, который перед выборами президента РФ являлся доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

В сентябре 2017 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Никитин.

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