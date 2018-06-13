Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы, заявили в Мосгоризбиркоме

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, имея двойное гражданство, сообщил в среду РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы.

"Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона "О гарантиях" не может", — сказал Реут в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двойным гражданством.

В беседе с РИА Новости Никита Джигурда уточнил, что "все формальности соблюдены" и документы он уже подал. "Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира", — сказал собеседник агентства.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.