Монархическая партия выдвинет на пост мэра Москвы сына миллиардера Бакова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Монархическая партия России заявила, что выдвинет на пост мэра Москвы Илью Бакова — сына председателя и основателя партии, экс-кандидата в президенты России миллиардера Антона Бакова, сообщает пресс-служба партии в среду.
"Монархическая партия России выдвинет на пост мэра Москвы сына миллиардера, лидера и основателя партии Антона Бакова Илью. Кандидату 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний",- говорится в сообщении.
"Сегодняшняя Москва — отличная витрина, к которой забыли пристроить магазин! Москва — единственный российский город, чей экономический инвестиционный потенциал превышает нефтегазовый потенциал страны. Мне нравится, как Собянин тратит деньги, но можно гораздо больше зарабатывать. Понимаю, что это вопрос к федеральному правительству. Странно иметь министерства по бедным Северному Кавказу и Дальнему Востоку и не иметь федерального министерства по Москве. Все механизмы известны, пора их запускать! Настало время свободной экономической зоны Москва. Ведь выборы — это время обсуждения главных вопросов. Например, как пополнить федеральный бюджет?" — цитирует пресс-служба партии слова Ильи Бакова.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей. Выборы пройдут 9 сентября.