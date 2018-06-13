Монархическая партия выдвинет на пост мэра Москвы сына миллиардера Бакова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Монархическая партия России заявила, что выдвинет на пост мэра Москвы Илью Бакова — сына председателя и основателя партии, экс-кандидата в президенты России миллиардера Антона Бакова, сообщает пресс-служба партии в среду.

Ранее Антон Баков сообщал РИА Новости, что московское городское отделение партии приняло решение провести внутрипартийный праймериз кандидатов на выборы мэра Москвы и определиться с кандидатурами до 13 июня, а также что он намерен выдвинуть свою кандидатуру и на выборах мэра Москвы, и на выборах губернатора Московской области.

"Монархическая партия России выдвинет на пост мэра Москвы сына миллиардера, лидера и основателя партии Антона Бакова Илью. Кандидату 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний",- говорится в сообщении.

По данным партии, одним из тезисов предвыборной программы Ильи Бакова станет предложение о создании свободной экономической зоны в Моcкве.

"Сегодняшняя Москва — отличная витрина, к которой забыли пристроить магазин! Москва — единственный российский город, чей экономический инвестиционный потенциал превышает нефтегазовый потенциал страны. Мне нравится, как Собянин тратит деньги, но можно гораздо больше зарабатывать. Понимаю, что это вопрос к федеральному правительству. Странно иметь министерства по бедным Северному Кавказу и Дальнему Востоку и не иметь федерального министерства по Москве. Все механизмы известны, пора их запускать! Настало время свободной экономической зоны Москва. Ведь выборы — это время обсуждения главных вопросов. Например, как пополнить федеральный бюджет?" — цитирует пресс-служба партии слова Ильи Бакова.

Сдали документы для регистрации кандидатом или заявили о готовности баллотироваться в мэры нынешний градоначальник Сергей Собянин, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, коммерсант Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей. Выборы пройдут 9 сентября.