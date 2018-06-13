Путин сообщил, что ждет Алиева с визитом 30 августа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что ждет азербайджанского лидера с визитом в России 30 августа.

"Что касается наших двусторонних отношений, то мы основательно обсудим и позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию. Но до этого времени наши коллеги будут готовить ваш визит в Россию. Но уже можно сказать, что отношения развиваются очень успешно", — сказал Путин.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина на приглашение.