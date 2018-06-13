Партия Бабурина выдвинет Бутримова кандидатом на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московское городское отделение партии "Российский общенародный союз" (РОС) 18 июня выдвинет члена Молодежной общественной палаты политолога Михаила Бутримова кандидатом на выборах мэра Москвы, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Дмитрий Соин.

"Выдвижение будет 18 июня. Выдвигать будем Бутримова", — сказал Соин в среду.

Выборы столичного мэра пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые" и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова. В пятницу, 8 июня, документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.