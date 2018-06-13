Медведев произвел кадровые перестановки в трех министерствах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Евгения Непоклонова и Евгения Громыко от должностей заместителей министра сельского хозяйства. Cоответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Обоих чиновников уволили их просьбе.

Кроме того, премьер произвел кадровые перестановки и в других министерствах. В Министерстве культуры он освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра Александра Журавского, в Минвостокразвития — первого заглавы ведомства Александра Осипова и замминистра Сергея Качаева.