Песков рассказал, кто из иностранных лидеров будет на открытии ЧМ-2018‍

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует встретиться в четверг в Москве с председателем президиума верховного народного собрания КНДР, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас будет президент республики Абхазия Хаджимба, президент Азербайджана Алиев, я уже назвал, Армения — Пашинян назвал, президент Белоруссии — Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана Назарбаев, президент Киргизии Жээнбеков. Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который завтра будет иметь встречу с президентом Путиным", — сказал Песков.

Также он перечислил других гостей, которые будут на открытии чемпионата мира. "Ливан — Харири назвал, президент Молдовы — Игорь Додон, президент республики Панама — Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая — Бенитес, Руанды назвал, наследный принц Саудовской — Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана, президент Узбекистана Мирзиеев, президент республики Южная Осетия Бибилов — это те, кто будут завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА Инфантино", — заключил Песков.