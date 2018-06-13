Путин ответил на вопрос Прилепина про Донбасс однозначно, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин однозначно ответил в ходе прямой линии на вопрос писателя Захара Прилепина о том, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу во время чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Прилепин обратился к Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе. Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

"Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Поэтому здесь сказано однозначно. Вопрос от Захара Прилепина состоял в том, что будет, если Украина воспользуется чемпионатом мира по футболу и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную. Президент Путин весьма однозначно ответил", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста пояснить слова президента.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.