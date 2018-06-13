Путин ответил на вопрос Прилепина про Донбасс однозначно, заявил Песков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин однозначно ответил в ходе прямой линии на вопрос писателя Захара Прилепина о том, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу во время чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Поэтому здесь сказано однозначно. Вопрос от Захара Прилепина состоял в том, что будет, если Украина воспользуется чемпионатом мира по футболу и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную. Президент Путин весьма однозначно ответил", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста пояснить слова президента.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.