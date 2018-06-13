Готов обновленный проект о наказании за соблюдение антироссийских санкций

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обновленная редакция проекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ подготовлена и будет представлена на ближайшем совете Госдумы по законотворчеству, сообщил зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"У нас готова новая редакция. В ближайшее время председатель (Госдумы Вячеслав Володин) назначит заседание совета по законотворчеству, на котором будет представлена эта новая редакция", — заявил Исаев журналистам.

Законопроект, принятый 15 мая в первом чтении, вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в РФ — штрафы в размере до 500-600 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 3-4 лет. Госдума ранее перенесла рассмотрение проекта во втором чтении для проведения дополнительных консультаций, о чем просили Российский союз промышленников и предпринимателей и представители банковских структур.