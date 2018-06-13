Глава Чукотки Копин уведомил избирком о выдвижении на выборы

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Действующий губернатор Чукотки Роман Копин уведомил региональный избирком о выдвижении кандидатом на выборы главы автономного округа, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Он отметил, что сейчас идет процедура уведомления о выдвижении кандидатов. Мероприятия по выдвижению уже прошли в ЕР, КПРФ и ЛДПР, в "Справедливой России" состоится завтра.

"Роман Копин сегодня уведомил комиссию о выдвижении, принес заявление и необходимые документы – их проверяют. Далее мы дадим разрешение на открытие избирательного счета, и он начнет собирать подписи в свою поддержку", — сказал собеседник.

По его словам, подать в избирком документы на регистрацию с собранными подписями кандидаты смогут с 20 июня до 25 июля. Далее комиссия будет принимать решение о регистрации или отказе.

Копин по итогам голосования в Анадыре выдвинут "Единой Россией" кандидатом от партии на выборы губернатора региона. Депутаты думы Чукотского автономного округа 4 июня утвердили дату выборов губернатора автономного округа — 9 сентября.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. По состоянию на сегодняшний день губернаторские выборы назначены уже в более чем половине субъектов РФ, где официально стартовала избирательная кампания.