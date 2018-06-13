В РАНХиГС объяснили тренировки будущих губернаторов на военном полигоне

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, где проходят обучение будущие губернаторы, федеральные министры и другие высокопоставленные чиновники, в интервью РИА Новости рассказал, зачем слушателям тренировки на военном полигоне.

Ранее сайт РБК опубликовал видео, где слушатели программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС принимают участие в военных учениях на полигоне "Кубинка". В частности, на кадрах видно, как человек в камуфляжной форме ложится на асфальт, над ним проезжает БТР.

"Про БТР – это отдельная история… Это был день, посвященный антитеррористической подготовке. Слушателям не только рассказывали, какие вызовы в этом плане стоят перед миром и нашей страной, но и о том, как в нашей стране готовят соответствующих специалистов, как они живут и работают", — рассказал Комиссаров.

По его словам, этот модуль проходил с выездом в воинскую часть, где слушатели программы увидели оборудование, которое используется для борьбы с террористами, познакомились с современными программами подготовки, в том числе попробовали элементы этой подготовки на себе.

"Это не было обязательным требованием, это была опция. По желанию можно было прыгнуть с десантной вышки с парашютом, пострелять из разных видов оружия. Ну и работа в стрессовых условиях, необходимость, оказавшись под БТР, сохранить хладнокровие, тоже было одним из испытаний, которое многие захотели попробовать, и успешно с этим справились", — пояснил проректор РАНХиГС.

Он отметил, что в академии специально не фиксировали фамилии тех, кто прошел это испытание, добавив, что желающих было много.

Решение о запуске в РАНХиГС новой программы развития кадрового управленческого резерва было принято в 2017 году, набор на нее производится администрацией президента. Обучение проходят госслужащие, уже имеющие серьезный опыт работы в государственном секторе, в том числе заместители федеральных министров, вице-губернаторы, руководители госкорпораций. Среди выпускников программы девять врио губернаторов, два федеральных министра, другие высокопоставленные чиновники.