Орловские коммунисты выдвинули Клычкова на должность губернатора

БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Орловское отделение КПРФ выдвинуло врио губернатора Андрея Клычкова на должность главы региона на предстоящих выборах, сообщается на партийном сайте.
Клычков был назначен врио губернатора 5 октября прошлого года после того, как президент РФ Владимир Путин освободил от этой должности его предшественника Вадима Потомского.
На своей странице в социальной сети Facebook Клычков поблагодарил всех, кто поддержал его решение бороться за пост губернатора – семью, свою команду и другие политические партии, в том числе партию "Единая Россия".