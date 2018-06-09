Орловские коммунисты выдвинули Клычкова на должность губернатора

БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Орловское отделение КПРФ выдвинуло врио губернатора Андрея Клычкова на должность главы региона на предстоящих выборах, сообщается на партийном сайте.

"Орловское областное отделение КПРФ на состоявшемся сегодня, 9 июня 2018 года, втором этапе 46-й конференции официально выдвинуло врио губернатора Андрея Клычкова кандидатом от КПРФ на должность губернатора на предстоящих в сентябре выборах главы области", — говорится в сообщении.

Клычков был назначен врио губернатора 5 октября прошлого года после того, как президент РФ Владимир Путин освободил от этой должности его предшественника Вадима Потомского.

На своей странице в социальной сети Facebook Клычков поблагодарил всех, кто поддержал его решение бороться за пост губернатора – семью, свою команду и другие политические партии, в том числе партию "Единая Россия".