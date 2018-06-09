Медведев назначил двух замруководителя аппарата правительства России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил двух заместителей руководителя аппарата правительства, ими стали Валерий Сидоренко и Алексей Уваров, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Сидоренко Валерия Валерьевича заместителем руководителя аппарата правительства РФ, освободив его от занимаемой должности… Назначить Уварова Алексея Константиновича заместителем руководителя аппарата правительства РФ, освободив от занимаемой должности", — говорится в распоряжениях.

Ранее Валерий Сидоренко был директором департамента экономики и финансов, а Алексей Уваров возглавлял департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ.