Эксперт рассказал, кто мешает встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президентам России и США Владимиру Путин и Дональду Трампу стоит общаться напрямую. Такое мнение выразил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в разговоре с RT.

Она напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который когда-то сказал, что антироссийская политика США не вина Трампа, а его беда.

"Я с этим согласен. Окружение президента делает всё, чтобы прямая встреча между ним и Путиным не состоялась. Но есть надежда, что будет открыто окно возможностей после выборов в ноябре 2018 года, когда будет переизбираться палата представителей и треть сената, а к власти придут протрамповские республиканцы", — пояснил эксперт.

Ранее Путин выразил надежду на то, что Трамп выполнит предвыборное обещание и улучшит российско-американские отношения.

"Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", — отметил российский президент.