ЕР выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Подмосковья действующего главу МО Андрея Воробьева.

"В бюллетень было внесено пять кандидатур, вы их знаете, повторять не буду, по результатам голосования было установлено следующее: установлено бюллетеней для тайного голосования — 300, выдано бюллетеней для тайного голосования — 230… По результатам подсчёта голосов результаты разделились следующим образом. В алфавитном порядке: Володин Роман Александрович — 8 голосов, Воробьев Андрей Викторович — 199 голосов, Кабанова Валентина Викторовна — 15 голосов, Лысенко… — 7", — огласил итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Александр Костомаров.

По результатам тайного голосования члены партии выбирали одного из пяти кандидатов. Кроме него за возможность стать кандидатом в губернаторы от "Единой России" боролись члены политического совета регионального отделения партии Роман Володин и Александр Толмачев, член президиума регионального отделения Валентина Кабанова и сопредседатель штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко.