МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности выбрать преемника из числа губернаторов. По его словам, нужно следить за теми, у кого получается работы на нынешнем посту руководителя региона.

"Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною", — сказал российский лидер в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу".

Текст интервью опубликовали на сайте "Вестей".

Путин добавил, что люди, недавно возглавившие несколько регионов, "не просто очень симпатичные", но и довольно молодые. По мнению президента, они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение результата.

"Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует", — заметил глава государства, пожелав новым главам регионов успеха и пообещав всячески помогать им.

Брилев поинтересовался, не будет ли объявлен конкурс на преемника среди губернаторов. На это Путин ответил: "Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать".

В заключение он подчеркнул, что только граждане России определят, кто является наиболее достойным.

На днях президент уже отвечал на вопрос о возможном преемнике во время "прямой линии". Тогда он отметил, что в России подросло новое, молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну.