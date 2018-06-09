Челябинского депутата, скрывшего данные о доходах, лишили полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Депутата совета депутатов в Ашинском муниципальном районе Челябинской области по требованию прокуратуры лишили полномочий за то, что он не отчитался о доходах и расходах за прошлый год, сообщил в субботу пресс-центр надзорного ведомства.

Ашинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в части предоставлении сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По данным прокуратуры, депутат совета депутатов Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района не предоставил сведения о доходах в установленный федеральным законодательством срок — до 30 апреля текущего года. Председателю местного совета депутатов прокурором внесено представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутата.

"По результатам рассмотрения представления прокурора решением совета депутатов Кропачевского городского поселения депутат лишен полномочий депутата представительного органа местного самоуправления", — говорится в сообщении.