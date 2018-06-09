Экс-губернатор Ивановской области допустил возможность выдвижения в Совфед

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, принявший участие в праймериз партии "Единая Россия", не исключил, что в случае своей победы на выборах в Ивановскую облдуму его кандидатура будет выдвинута заксобранием в Совет Федерации.

В субботу РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщил , что бывшие губернаторы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков перейдут в Совет Федерации как представители этих регионов. Конькову, чтобы стать сенатором от законодательного собрания Ивановской области, нужно принять участие в выборах в заксобрание, стать депутатом, а потом получить от региональной думы одобрение на пост сенатора.

По данным ивановского регионального отделения "Единой России", Коньков принял участие в предварительном голосовании на выборах в Ивановскую облдуму и вошел в число победителей. В списке участников праймериз должность Конькова значится как советник гендиректора АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания".

"Вперед-то забегать не хочется. Надо еще в думу пройти, но не исключаю этого", — отметил Коньков на вопрос корреспондента РИА Новости о том, будет ли он выдвигаться в Совфед в случае своей победы на выборах в облдуму.

Как пояснил РИА Новости председатель облдумы Виктор Смирнов, по регламенту решение о наделении полномочиями сенатора от регионального представительного органа принимается открытым голосованием и оформляется постановлением.

"Кандидат считается наделённым полномочиями члена Совета Федерации, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Решение будет принято в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе Ивановской областной думы нового созыва", — сказал Смирнов.

Коньков ушел в отставку с поста губернатора Ивановской области 10 октября 2017 года. Временно исполняющим обязанности был назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Выборы в Ивановскую облдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября.