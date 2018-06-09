Врио губернатора ЯНАО Артюхов утвердил новый состав правительства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил состав правительства, в него помимо действующих заместителей главы региона вошел экс-руководитель окружного агентства инфраструктурного и промышленного развития Александр Калинин, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Соответствующее постановление было подписано 8 июня. Согласно документу, должность вице-губернатора осталась за Ириной Соколовой, первым заместителем руководителя региона вновь назначен Алексей Ситников. Остальные заместители также сохранили места в правительстве автономного округа. Вакантной была позиция замгубернатора, курирующего экономические и инвестиционные вопросы, которую ранее занимал сам Артюхов. На эту должность врио главы региона назначил Калинина.

"Он будет курировать вопросы экономики, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса в регионе, а также деятельность департамента государственного заказа", — сообщает пресс-служба, комментируя данное назначение.

По информации властей региона, Калинин с 2016 года возглавлял агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО, которое реализовывало и сопровождало крупнейшие инвестиционные проекты округа, а также осуществляло взаимодействие с партнерами региона. Также с февраля по май текущего года Калинин являлся официальным представителем Внешэкономбанка в Ямало-Ненецком автономном округе.

"В команде правительства – профессионалы, и мы все должны сейчас работать эффективно, в плотном взаимодействии. Задачи перед нами сложные, летний период – период отпусков, а сделать нужно в регионе перед подготовкой к зиме многое", — цитирует Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Он также подчеркнул, что цель на ближайшее будущее – реализовать все проекты, которые были заявлены жителям округа как плановые.