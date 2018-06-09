Собянин сообщил о наборе волонтеров в свой избирательный штаб

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех неравнодушных к судьбе города присоединиться к его команде в предстоящей избирательной кампании, следует из сообщения, опубликованного в блоге мэра.

Собянин 8 июня подал документы в Мосгоризбирком. Он заявил, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

"Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве — присоединяйтесь к моей команде!" — написал он.

Собянин уточнил, что в команду требуются "волонтеры, соратники и союзники", для того чтобы собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, а также организовывать акции в его поддержку. "Приходите в мой штаб. Здесь вы встретите много интересных людей. У каждого будет возможность реализовать себя. Будет интересно!", — добавил глава города.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.