Васильева назвала разделение министерства образования и науки правильным

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава министерства просвещения России Ольга Васильева положительно оценивает разделение министерства образования и науки на два новых ведомства, об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

"Я оцениваю его (разделение) очень высоко, потому что, на мой взгляд как историка — это возвращение в общем-то к тем традициям, которые были всегда… Я считаю, что это правильно, потому что здесь абсолютно разные задачи и разные зоны ответственности", — сказала Васильева, отвечая на вопрос, как оценивает разделение Минобрнауки на два новых министерства.

Она отметила, что Рособрнадзор в результате реорганизации перестал быть подведомственным министерству образования и науки и ушел в прямое подчинение правительства.

"Реорганизация проходит строго по тому плану, который есть — реорганизационный план, строго по тем датам, которые определены", — добавила министр.