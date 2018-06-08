В Ростовской области предложат упростить получение российского гражданства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости. Ростовская область планирует в ближайшее время сформировать инициативу по упрощению получения российского гражданства и выйти с ней на федеральный уровень, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В четверг во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. В пятницу губернатор региона встретился с этими беженцами.

"В ходе общения мы увидели, что многие вопросы требуют внимания федеральных органов власти. Вчера появилось предложение провести эту встречу и сформировать наше инициативное предложение по корректировке законодательства", — сказал Голубев.

Речь идет об упрощении получения гражданства. "Мы такую инициативу формируем сегодня, подготовим в течение короткого промежутка времени и направим его в соответствующие структуры", — отметил губернатор.

Он добавил, что вопросы, которые могут быть решены на региональном уровне, будут решаться.