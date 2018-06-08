Отношения парламентариев России и Германии активизируются, заявил Володин

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом отметил интенсивность контактов между российскими и немецкими парламентариями, в то же время добавив, что она отстает от частоты встреч лидеров России и Германии.

"Наши отношения в рамках парламентского измерения были менее активны, я бы даже сказал, на очень-очень низком уровне, хорошо, что это все позади, и наши встречи за последнее время во многом говорят именно об этом", — заявил Володин.

Он добавил, что возможность встречаться и обсуждать любые вопросы позволяет понять позицию друг друга.

"Если говорить о количестве встреч нашего президента (Владимира Путина) и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель, необходимо признать, что парламент выглядит очень даже блекло на этом фоне исходя из этого, что наши контакты, можно считать, практически были заморожены", — добавил Володин.

Предстоящий в пятницу футбольный матч между парламентариями ГД и бундестага председатель Госдумы назвал матчем политиков, которые хотят выстраивать отношения на принципах доверия.

"Это будет матч политиков, которые хотят общаться, разговаривать, выстраивать отношения в интересах своих стран на принципах дружбы, невмешательства, доверия — как строят отношения руководители России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель", — подчеркнул Володин.