Рябков обсудил с иранским послом сделку по атому

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил в пятницу с послом Ирана в России Мехди Санаи перспективы сохранения сделки по иранской ядерной программе, заявил МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.