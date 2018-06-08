Бюро партии "Яблоко" выдвинуло кандидата на пост мэра Москвы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполком федерального бюро партии "Яблоко" согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы, теперь это решение должна подтвердить конференция московского отделения партии, сообщает пресс-служба "Яблока".

"Исполком признал кандидатуру Елены Русаковой наиболее предпочтительной для выдвижения в мэры Москвы", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что глава московского отделения партии Сергей Митрохин направил в бюро обращение о намерении стать кандидатом, исполком отказался согласовать его кандидатуру, "поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", отмечается в сообщении.

"Такие публичные действия председателя регионального отделения города Москвы, направленные на дискредитацию политически важного партийного и общегражданского мероприятия, а также действий выборных должностных лиц партии, противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб", — цитирует пресс-служба решение бюро исполкома.

По данным партии, Русакова заняла четвертое место в первом туре праймериз партии "Яблоко" (13,31%). На муниципальных выборах в 2017 году ей и ее команде удалось выиграть в Гагаринском районе Москвы 12 депутатских мест из 12. Сама Русакова стала главой муниципального округа Гагаринский.