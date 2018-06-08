Орловский губернатор рассказал, где надо искать преемника президента России

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков считает, что преемника президенту России нужно искать в новом поколении управленцев в регионах, сообщает областное правительство.

В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, отметил, что необходимо вырастить "новое, молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию". Путин отметил, что самого преемника выберет народ.

Комментируя итоги прямой линии глава Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что подготовка управленческих кадров на федеральном уровне идет не первый год, он сам стал участником программы президентского кадрового резерва и высоко оценивает ее потенциал. Однако, по мнению главы региона, накопленный опыт нужно распространять дальше, занимаясь отбором перспективных специалистов в реальных отраслях экономики, и делать это по всей стране.

"Искать молодые таланты он предлагает на региональном уровне", — говорится в сообщении.

По инициативе Клычкова в регионе запущен конкурс "Молодые кадры Орловщины", который стал логическим продолжением президентского конкурса "Лидеры России". Его участники смогут попробовать свои силы в сферах строительства и ЖКХ, промышленности и транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, образовании, культуре, спорте, туризме, здравоохранении, соцуслугах, государственном и муниципальном управлении. Победители получат шанс на трудоустройство в региональных государственных структурах, органах местного самоуправления и госучреждениях. Итоги конкурса подведут в сентябре.