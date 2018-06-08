Зюганов призвал ограничить власть президента

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власть президента России должна быть ограничена Государственным советом, что реализуемо внесением "принципиальных изменений" в Конституцию РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Лидер коммунистов полагает, что сейчас у президента РФ множество полномочий, при этом нет инструментария, который мог бы призвать его к ответственности, в связи с чем процедура импичмента нереализуема в России.
"Полномочия сегодня у президента России… больше, чем у советского генсека, американского президента и египетского фараона. Это абсолютно ненормально, поэтому я сторонник советской формы народовластия, когда исполнительная власть находится под контролем избранных от народа, когда в любое время можно спросить, и обязаны ежегодно отчитываться", — пояснил политик.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить должность президента страны, возложив соответствующие полномочия на Государственный совет, членов которого следует избирать каждый год в апреле. Он заявлял, что о своих идеях по смене главы государства на коллективный управленческий орган он рассказал Владимиру Путину на встрече последнего с кандидатами в президенты после выборов 18 марта. Тогда лидер ЛДПР сообщил, что глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".