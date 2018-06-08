Зюганов призвал ограничить власть президента

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власть президента России должна быть ограничена Государственным советом, что реализуемо внесением "принципиальных изменений" в Конституцию РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Президент, его власть должна быть, прежде всего, ограничена Государственным советом. Государственным совет — это должен быть орган, где будут самые выдающиеся представители и разумные люди", — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции на тему: "Выборы в стране; выборы в Москве".

Лидер коммунистов полагает, что сейчас у президента РФ множество полномочий, при этом нет инструментария, который мог бы призвать его к ответственности, в связи с чем процедура импичмента нереализуема в России.

"Полномочия сегодня у президента России… больше, чем у советского генсека, американского президента и египетского фараона. Это абсолютно ненормально, поэтому я сторонник советской формы народовластия, когда исполнительная власть находится под контролем избранных от народа, когда в любое время можно спросить, и обязаны ежегодно отчитываться", — пояснил политик.

Зюганов считает, что власть в стране должна быть сбалансирована. В частности, "любой крупный вопрос, который выносится на рассмотрения законодателей, прежде всего, должен быть обсужден Государственным советом". Для того чтобы изменить систему власти, по мнению лидера КПРФ, "надо вносить принципиальные изменения в Конституцию" страны.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить должность президента страны, возложив соответствующие полномочия на Государственный совет, членов которого следует избирать каждый год в апреле. Он заявлял, что о своих идеях по смене главы государства на коллективный управленческий орган он рассказал Владимиру Путину на встрече последнего с кандидатами в президенты после выборов 18 марта. Тогда лидер ЛДПР сообщил, что глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".