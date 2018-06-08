Медведев о краудфандинге: когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, зампред Татьяна Голикова и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, зампред Татьяна Голикова и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жесткое регулирование в сфере краудфандинга не всегда полезно, заявил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели".

Он добавил, что следует проработать и периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО.

"Здесь упоминалась тема, связанная с регулированием краудфандинга и некоторых других современных явлений. Здесь надо посмотреть, надо это в каком-то жёстком варианте регулировать или нет", — заявил премьер.

"Как раз, может быть, отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечения безопасности, отсутствие регулирования может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально, потому что когда мы пытаемся все зарегулировать, обычно выходит криво", — сказал Медведев.

Комментируя высказывания участников дискуссии о сложностях, которые вызывает прохождение обязательного и дорогостоящего аудита, премьер добавил, что "можно посмотреть на… периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО".

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тема упрощения аудита для благотворительных организаций заслуживает внимания. По ее мнению, будет полезно на примере какой-либо организации, которая отвечает этим критериям, понять, как упростить систему.