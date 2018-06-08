Путин и Мун Чжэ Ин 22 июня проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня в Москве обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове, лидеры также подпишут ряд документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Мун Чжэ Ин посетит РФ с государственным визитом по приглашению Путина 21-23 июня.

"Двадцать второго июня в Москве пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоится обмен мнениями по региональным проблемам, прежде всего – по ситуации на Корейском полуострове. К подписанию подготовлен ряд совместных документов", — говорится в сообщении.