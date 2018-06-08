Зюганов считает, что встреча Путина и Трампа "чудес не принесет"

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но политик не ждет от нее "чудес".

"Я думаю, что встреча Путина и Трампа в конце концов стоится, но никаких чудес она не принесёт", — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции на тему: "Выборы в стране; выборы в Москве".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США сообщила о том, что австрийские власти готовы принять у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В свою очередь высокопоставленный европейский источник сообщил изданию, что саммит может пройти в Вене этим летом.

Помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков ранее говорил, что вопрос встречи президентов России и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается. В пятницу российский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность встречи Путина и Трампа, но конкретных договорённостей нет.