Замглавы Гидрометцентра Дмитрий Киктев возглавит ведомство 14 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заместитель директора Гидрометцентра России по науке Дмитрий Киктёв с 14 июня станет новым главой погодного ведомства, заявил РИА Новости нынешний директор Роман Вильфанд.

"Им станет Дмитрий Киктёв", — сказал Вильфанд, отвечая на вопрос о новом руководителе.

Ранее Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, заявил, что с 14 июня становится научным руководителем погодной службы в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности руководителя научно-исследовательского института.

Дмитрий Борисович Киктёв окончил факультет океанологии Ленинградского гидрометеорологического института и механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В Гидрометцентре работает с 1986 года.