Вильфанд уходит с поста директора Гидрометцентра

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, заявил, что оставляет свой пост и с 14 июня становится научным руководителем ведомства.

Вильфанд является директором Гидрометцентра с 2001 года.

"Я с 14 числа буду работать в должности научного руководителя Гидрометцентра России", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, по закону предельный возраст главы научно-исследовательского учреждения составляет 70 лет.

Вильфанд отметил, что его преемник тоже работает в Гидрометцентре, однако отказался назвать его имя.