Мосгоризбирком проверит 20% подписей избирателей за кандидатов в мэры

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком установил количество подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата на должность мэра Москвы, оно составит 20% от общего числа подписей, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Предлагается определить, что проверке подлежит часть представленных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата на должность мэра Москвы в количестве 20% от общего количества поданных подписей", — сказал член МГИК Владимир Попов, выступая с докладом.

Таким образом, в абсолютном выражении количество подлежащих проверке подписей составит 7 217.

Ранее сообщалось, что кандидату-самовыдвиженцу в мэры Москвы для регистрации кандидатом необходимо будет набрать 36 081 подписей избирателей. Максимальное количество подписей избирателей при этом составляет 39 689 подписей.