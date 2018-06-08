Мосгоризбирком проверит 20% подписей избирателей за кандидатов в мэры

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком установил количество подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата на должность мэра Москвы, оно составит 20% от общего числа подписей, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.
Таким образом, в абсолютном выражении количество подлежащих проверке подписей составит 7 217.
Ранее сообщалось, что кандидату-самовыдвиженцу в мэры Москвы для регистрации кандидатом необходимо будет набрать 36 081 подписей избирателей. Максимальное количество подписей избирателей при этом составляет 39 689 подписей.