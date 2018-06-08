Мосгоризбирком разместит полторы тысячи КОИБов на избирательных участках

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Чуть более 1,5 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) используют на выборах мэра Москвы по решению Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент РИА Новости.

"В Московской городской избирательной комиссии имеется 1632 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), предлагается использовать максимально имеющиеся комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах мэра Москвы. Обеспечить требование ЦИКа по формированию резерва в количестве 5%", — сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он уточнил, что КОИБы будут установлены на тех же избирательных участках, что и на президентских выборах. Согласно решению избиркома, на выборах мэра будет использовано 1544 КОИБа.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей.

О своем намерении баллотироваться в мэры заявляли нынешний мэр Сергей Собянин, политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова. В пятницу Собянин также представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы.