Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Столичный градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы.

Собянин в зале заседания Мосгоризбиркома в пятницу представил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов.

Позднее на заседании Мосгоризбирком зарегистрировал уполномоченного по финансовым вопросам кандидата в мэры Сергея Собянина — первого заместителя председателя и главного бухгалтера московского регионального отделения партии "Единая Россия" Елену Богачеву.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича с просьбой зарегистрировать назначенного им уполномоченного по финансовым вопросам. Предлагается зарегистрировать уполномоченного по финансовым вопросам кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина Богачеву Елену Петровну. Выдать удостоверение, опубликовать решение в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии", — сказал зампредседателя столичного избиркома Юрий Ермолов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.