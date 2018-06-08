Досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября

САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Самарская губернская дума в пятницу назначила досрочные выборы главы региона на 9 сентября, за принятие соответствующего постановления депутаты проголосовали единогласно.

"Постановление принимается о назначении досрочных выборов губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года", — сказала первый заместитель председателя думы Екатерина Кузьмичева.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Дмитрий Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона. В конце апреля Азаров официально заявил о том, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области. Глава региона избирается сроком на 5 лет.